Soirée étoilée… dameuse & champagne ! GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 31 décembre 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la station de Gavarnie-Gèdre propose 3 soirées uniques et mémorables qui combleront les vacanciers en quête d’expériences insolites ! Après la fermeture des pistes, les plus chanceux auront la chance de découvrir le panorama sous un autre angle. Après une ascension à bord d’une dameuse, un festin sera proposé au sommet afin de profiter de la vue imprenable sur les sommets du Cirque de Gavarnie en attendant la tombée la nuit ! Au menu, un apéritif dinatoire avec des produits locaux de qualité, du vin chaud, et du champagne ! Il sera dégusté devant le coucher du soleil sur les montagnes environnantes. Une prestation haut-de-gamme, un régal pour les yeux et les papilles !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

GAVARNIE Les Espécières

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate the festive season, the Gavarnie-Gèdre resort is offering 3 unique and memorable evenings that will delight holidaymakers in search of unusual experiences! After the slopes have closed, the lucky ones will have the chance to discover the panorama from another angle. After an ascent aboard a snow groomer, a feast will be offered at the summit to enjoy the breathtaking view of the Cirque de Gavarnie peaks while waiting for nightfall! On the menu: an aperitif dinner featuring quality local produce, mulled wine and champagne! Enjoy it as the sun sets over the surrounding mountains. A top-of-the-range service, a feast for the eyes and the taste buds!

Para celebrar las fiestas, la estación de Gavarnie-Gèdre ofrece 3 veladas únicas y memorables para deleite de los veraneantes en busca de experiencias insólitas Tras el cierre de las pistas, los afortunados tendrán la oportunidad de descubrir el panorama desde otro ángulo. Tras un ascenso a bordo de una máquina pisanieves, se servirá un banquete en la cima para disfrutar de la impresionante vista de los picos del Circo de Gavarnie mientras se espera la caída de la noche En el menú: un aperitivo con productos locales de calidad, vino caliente y champán Disfrútelo mientras el sol se pone sobre las montañas circundantes. Un servicio de alta gama, una fiesta para la vista y el paladar

Zur Feier der Weihnachtsfeiertage bietet der Wintersportort Gavarnie-Gèdre drei einzigartige und unvergessliche Abende an, die Urlauber auf der Suche nach ungewöhnlichen Erlebnissen begeistern werden! Nachdem die Pisten geschlossen sind, haben die Glücklichen die Chance, das Panorama aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken. Nach einem Aufstieg an Bord einer Pistenraupe wird auf dem Gipfel ein Festmahl angeboten, damit Sie den atemberaubenden Blick auf die Gipfel des Cirque de Gavarnie genießen können, während Sie auf den Einbruch der Nacht warten! Auf dem Menü steht ein Aperitif mit lokalen Qualitätsprodukten, Glühwein und Champagner! Er wird vor dem Sonnenuntergang über den umliegenden Bergen genossen. Eine erstklassige Leistung, ein Fest für die Augen und den Gaumen!

Mise à jour le 2023-10-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65