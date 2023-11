Bal de la Saint Sylvestre GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 31 décembre 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Venez faire la fête, en compagnie du comité des fêtes, dans une ambiance conviviale !.

2023-12-31 23:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

GAVARNIE Salle des fêtes

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and celebrate with the festival committee, in a friendly atmosphere!

Ven a celebrarlo con la comisión del festival en un ambiente agradable

Feiern Sie gemeinsam mit dem Festkomitee in gemütlicher Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-11-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65