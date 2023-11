Goûter de Noël GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 17 décembre 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Goûter offert par le comité des fêtes de Gavarnie et ouvert à tous. Venez partager un moment convivial entre petits et grands autour de jeux de société pour enfants. Ambiance musicale..

2023-12-17 16:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

GAVARNIE Salle des fêtes

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Snack offered by the Comité des fêtes de Gavarnie, open to all. Come and share a convivial moment with young and old over board games for children. Musical atmosphere.

Merienda ofrecida por el Comité des fêtes de Gavarnie y abierta a todos. Venga a compartir un momento de convivencia con jóvenes y mayores en torno a juegos de mesa para niños. Ambiente musical.

Eine vom Festkomitee von Gavarnie angebotene Teeparty, die für alle offen ist. Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit Groß und Klein bei Gesellschaftsspielen für Kinder. Musikalische Umrahmung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65