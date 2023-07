Patrimoine en visite : « Gavarnie, un village au cœur du pyrénéisme et des relations franco-espagnoles, à (re)découvrir avec un regard différent ! » GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 11 septembre 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Au pied d’une montagne d’exception, de grande Nature, ce lieu est aussi chargé d’histoire(s). Bergers, voyageurs, pèlerins, romantiques, guides de montagne et leurs clients passionnés ont façonnés ce site incontournable doublement classé par l’UNESCO.

Suggestion pour passer une journée complète et agréable à Gavarnie : profitez d’une balade individuelle au cirque le matin suivi d’un pique-nique ou d’un repas dans un restaurant avant la visite !.

2023-09-11 14:30:00 fin : 2023-09-11 . EUR.

GAVARNIE RDV de l’office de tourisme

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



At the foot of an exceptional mountain, of great nature, this place is also full of history. Shepherds, travelers, pilgrims, romantics, mountain guides and their passionate clients have shaped this inescapable site, which has been classified by UNESCO.

Suggestion to spend a complete and pleasant day in Gavarnie: enjoy an individual walk to the cirque in the morning followed by a picnic or a meal in a restaurant before the visit!

Al pie de una montaña natural excepcional, este lugar también está cargado de historia. Pastores, viajeros, peregrinos, románticos, guías de montaña y sus apasionados clientes han dado forma a este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Un consejo para pasar un día completo y agradable en Gavarnie: disfrute de un paseo individual por el circo por la mañana, seguido de un picnic o una comida en un restaurante antes de la visita

Am Fuße eines außergewöhnlichen Berges, inmitten der Natur, ist dieser Ort auch voller Geschichte(n). Hirten, Reisende, Pilger, Romantiker, Bergführer und ihre leidenschaftlichen Kunden haben diesen unumgänglichen Ort, der von der UNESCO doppelt klassifiziert wurde, geformt.

Vorschlag für einen ganzen Tag in Gavarnie: Genießen Sie morgens einen individuellen Spaziergang zum Zirkus, gefolgt von einem Picknick oder einem Essen in einem Restaurant vor der Besichtigung!

Mise à jour le 2023-06-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65