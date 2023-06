Opération Prévention Montagne Pyrénées GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 5 juillet 2023, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Sensibilisation sur les risques de défaillances physiques en montagne. Comment bien se ravitailler pour mieux randonner ? Venez découvrir et échanger avec les unités de secours en montagne..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 . EUR.

GAVARNIE Refuge de Bayssellance

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Raising awareness of the risks of physical failure in the mountains. How to refuel for better hiking? Find out and talk to mountain rescue units.

Concienciación sobre los riesgos de sufrir un accidente físico en la montaña. ¿Cómo conseguir los suministros adecuados para una mejor excursión? Venga a descubrirlo y hable con las unidades de rescate de montaña.

Sensibilisierung für die Risiken körperlichen Versagens in den Bergen. Wie kann man sich gut versorgen, um besser wandern zu können? Erfahren Sie mehr und tauschen Sie sich mit den Einheiten der Bergrettung aus.

