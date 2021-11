Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord Gauvain Sers Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Gauvain Sers

Théâtre Sébastopol, le vendredi 10 décembre

Théâtre Sébastopol, le vendredi 10 décembre à 20:00

Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la rue. Certaines se chantent le poing levé. D’autres se fredonnent le sourire aux lèvres. C’est avec ce répertoire façonné sur deux axes, où la poésie se mêle au social, que le Creusois nous embarque dans son deuxième album au titre évocateur, Les Oubliés.

Placement assis numéroté – tarifs : de 27,90€ à 39,90€

Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T22:00:00

