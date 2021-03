Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Gauvain Sers – Saison Bouche d’Air – ANNULÉ Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 33 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES :- www.labouchedair.com- Billetterie Bouche d’Air : à la Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes – 02 51 72 10 10 (mardi et jeudi de 14h à 18h30)- www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.billetreduc.com, Fnac, Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Magasins U, Intermarché… Concert annulé Concert. Avec « Les Oubliés », son second album, les chansons de ce jeune Creusois reprennent le chemin de la rue, le poing levé ou le sourire aux lèvres, entre dialogue intime et préoccupation sociétale.Qu’on le retrouve dans la bagnole de son père, sur l’épaule d’un copain ou en duo avec Anne Sylvestre, Gauvain Sers connaît le sens du partage. En toute humilité, malgré un énorme succès, il continue de tracer sa route, loin des modes, juste pour faire un truc qui lui ressemble. Le coeur sur la main, les bras ouverts, ses chansons savent en toute simplicité toucher à l’essentiel au coeur de ballades folk-rock à la plume toute en clins d’œil, ironie et tendresse. C’est en version acoustique qu’il vient nous les présenter aujourd’hui. Gauvain Sers, chant, guitareMartial Bort, guitareLéo Cotten, claviers Salle Paul Fort 9 Rue Basse Porte Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes

