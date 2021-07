GAUVAIN SERS / ESPARTO place Saint-Jacques, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Rognac.

GAUVAIN SERS / ESPARTO

place Saint-Jacques, le vendredi 16 juillet à 21:00

CONCERT GRATUIT AVEC EN 1ÈRE PARTIE ESPARTO Nouveau héros humble et discret, mais au charisme certain, Gauvain Sers a pris sa place dans le cortège des manifestants qui porte fièrement les couleurs de la chanson française exigeante. Côtoyant ainsi dignement le rang des grands anciens, Alain Souchon, Vincent Delerm ou Renan Luce, et fraternisant avec ses camarades de promo Vianney ou Boulevard des Airs. Car Gauvain n’est pas un égoïste et on l’a entendu récemment sur des albums hommages à Brel, à Renaud (un peu son premier mentor dont il a effectué de nombreuses premières parties), ou à Johnny Halliday. Et même parrain, à la demande de Francis Cabrel, des fameuses Rencontres d’Astaffort. Des expériences qui ont certainement enrichi sa palette, sans pour autant le transformer. Pour paraphraser le poète : “Ni tout à fait le même ni tout à fait un autre”. C’est ainsi qu’on le retrouve pour son troisième album « Ta place dans ce monde » qui balance harmonieusement entre social et intime. VENDREDI 16 JUILLET à 21h place Saint-Jacques 950 Places assises uniquement Entrée gratuite sur réservation. masque obligatoire pendant le concert – gel hydroalcoolique à l’entrée Buvette sur place

Gratuit sur réservation

♫♫♫

place Saint-Jacques Rue Gabriel Péri, 13340 Rognac Rognac Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T21:00:00 2021-07-16T23:59:00