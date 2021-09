Astaffort Astaffort Astaffort, Lot-et-Garonne Gauvain Sers en concert Astaffort Astaffort Catégories d’évènement: Astaffort

Lot-et-Garonne

Gauvain Sers en concert Astaffort, 3 septembre 2021, Astaffort. Gauvain Sers en concert 2021-09-03 – 2021-09-03 Place André Routier Music’halle

Astaffort Lot-et-Garonne Astaffort EUR 28 35 Soirée de remise du Prix Voix du Sud / Fondation d’Entreprise La Poste en première partie de soirée.

Lieu Astaffort Adresse Place André Routier Music'halle Ville Astaffort