GAUVAIN SERS Acoustique ESPACE ANDRE LEJEUNE, 16 avril 2023, GUERET.

GAUVAIN SERS Acoustique ESPACE ANDRE LEJEUNE. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 17:30 (2023-03-16 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

W Spectacle et Limouzart (L-R-21-003939 / L-R-21-003940) présentent Gauvain Sers en virée acoustique ! Après une tournée remarquée des grandes salles en écho à la sortie de son nouvel album « Ta place dans ce monde », Gauvain Sers s’offre un retour aux sources, en proposant au printemps 2023 une série de concerts acoustiques inédits. Accompagné par ses fidèles complices Martial Bort à la guitare et Léo Cotten au piano, Gauvain revient avec cette configuration intimiste qui dénude les chansons et permet un lien sans filtre avec le public. C’est ainsi qu’il a fait ses premières armes sur scène et s’est fait connaître lors des premières parties de Renaud notamment. Gauvain et ses musiciens interpréteront des chansons des différents albums sans oublier d’y entremêler quelques surprises… – Gauvain Sers: chant, guitare – Martial Bort: guitare, choeurs – Léo Cotten: claviers, choeurs

Votre billet est ici

ESPACE ANDRE LEJEUNE GUERET Avenue René Cassin Creuse

W Spectacle et Limouzart (L-R-21-003939 / L-R-21-003940) présentent

Gauvain Sers en virée acoustique !

Après une tournée remarquée des grandes salles en écho à la sortie de son nouvel album « Ta place dans ce monde », Gauvain Sers s’offre un retour aux sources, en proposant au printemps 2023 une série de concerts acoustiques inédits.

Accompagné par ses fidèles complices Martial Bort à la guitare et Léo Cotten au piano, Gauvain revient avec cette configuration intimiste qui dénude les chansons et permet un lien sans filtre avec le public. C’est ainsi qu’il a fait ses premières armes sur scène et s’est fait connaître lors des premières parties de Renaud notamment. Gauvain et ses musiciens interpréteront des chansons des différents albums sans oublier d’y entremêler quelques surprises…

– Gauvain Sers: chant, guitare

– Martial Bort: guitare, choeurs

– Léo Cotten: claviers, choeurs

.29.0 EUR29.0.

Votre billet est ici