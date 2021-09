GAUVAIN SERS ▸ TERRIER au Festi’Val de Marne Théâtre Jean Vilar, 16 octobre 2021, Vitry-sur-Seine.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 20h à 22h30

payant

✨ Vibrons de concert avec Gauvain Sers et Terrier au Festi’Val de Marne ✨

Après le succès de ses deux premiers albums, certifiés platine, Gauvain Sers est de retour avec un tout nouveau single : « Ta place dans ce monde ». Découvrez le premier extrait de son troisième album, réalisé par Renaud Letang. « La vie, c’est quand même un sacré bordel. On s’en pose des tas de questions. Partout, à tout âge. Qu’est-ce qu’on fout là ? Tout ça est à la fois très injuste et infiniment beau. Et puis, paf, à force de tourner et de tourner en rond sur le parking des gens heureux, une petite place se libère… ». Écrite et composée par Gauvain au rythme de l’étrange année 2020, cette chanson met en lumière la question que chacun d’entre nous s’est posé : quelle est ma place dans ce monde ?

(1re partie)

Sous la patte unique de David Enfrein alias Terrier, rock, chanson, et même rap, sont emportés dans un flot tumultueux de musiques et de mots qui renverse tout sur son passage. Octobre 2019, celui qui a grandi en Vendée, lâche un premier son « Tourniquet » au sujet d’une fille qui lui a bien pris la tête. On découvre alors la rage sourde, les mots qui frappent, la musique folle mixant énergie rock et beat hip-hop d’un univers vraiment singulier. Maintenant c’est en sept titres sur le bien nommé « Naissance » que Terrier nous fournit les clés pour tenter de comprendre son monde renversant où affleurent les fêlures, le grand yoyo relationnel des amours et des amitiés et une certaine mélancolie liée à la naïveté de l’enfance. Capable aussi bien de bombarder des punchlines tel un rappeur (« j’rêvais quand j’étais môme, mais j’ai pas grandi ») que de brancher ses morceaux sur du courant cold wave, Terrier s’affirme comme un compositeur renversant et un sacré swingueur de mots.

Événements -> Festival / Cycle

Théâtre Jean Vilar 1 place Jean Vilar Vitry-sur-Seine 94400

▸ Métro ligne 7 station Villejuif – Louis Aragon + Bus 180 arrêt Hôtel de Ville ▸ RER C gare de Vitry-sur-Seine + Bus 180 arrêt Hôtel de Ville de Vitry



Contact :Festi’Val de Marne 0145150707 https://www.festivaldemarne.org https://www.facebook.com/festivaldemarne 0145150707

Événements -> Festival / Cycle Musique

Festi’Val de Marne