Gautier Toux trio Aix-en-Provence, 4 mars 2022, Aix-en-Provence.

Gautier Toux trio Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-03-04 20:30:00 – 2022-03-04 Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le jeune pianiste prodige Gauthier Toux, Talent Adami Jazz 2021 pour une création « For a word ft Nils Petter Molvaer », revient en trio avec un nouvel album, The biggest step (2022). Mélangeant mélodies simples, inspirations pop, hip-hop ou rythmes organiques, le Gauthier Toux Trio incarne la diversité musicale et culturelle du jazz d’aujourd’hui.

Figure montante de la scène jazz française, suisse et européenne, Gauthier Toux se produit au Petit Duc. Assistez au concert en Live ou sur la chaine web du Petit Duc

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

