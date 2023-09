Gautier Montegu Solo Le Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Gautier Montegu Solo Le Melville Paris, 10 octobre 2023, Paris. Le mardi 10 octobre 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Gautier Montegu, vituose du piano, déroule ballades mélancoliques, swing intime et Standards du Great American Song Book. Gautier Montegu est un jeune virtuose formé à l’IMEP (Paris College of Music) et au Conservatoire de Paris qui développe un goût immodéré pour une musique ancrée dans la tradition du jazz. Entre ballades mélancoliques, swing intime et Standards du Great American Song Book, il navigue avec aisance et élégance ! Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact :

