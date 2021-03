GAUTIER CAPUÇON & JÉRÔME DUCROS Scène 55, 9 juin 2021-9 juin 2021, Mougins.

Scène 55, le mercredi 9 juin à 20:30

**Gautier Capuçon :** Véritable ambassadeur du violoncelle, il se produit avec les chefs et orchestres les plus renommés. En tant que soliste et chambriste, il est régulièrement l’invité des salles et festivals les plus prestigieux. Fondateur et directeur artistique de la Classe d’Excellence de Violoncelle de la Fondation Louis Vuitton à Paris, Gautier Capuçon est reconnu pour sa musicalité, sa virtuosité et la sonorité profonde de son violoncelle Matteo Goffriller « L’Ambassadeur » de 1701.Dernière parution chez Erato : les sonates de Franck et Chopin avec le pianiste Yuja Wang.

**Jérôme Ducros** : Pianiste et compositieur, il poursuit une carrière de concertiste qui l’amène à jouer dans le monde entier avec des partenaires tels que Renaud et Gautier Capuçon, Paul Meyer, Michel Portal, Nicholas Angelich, Jérôme Pernoo, Gérard Caussé, le Quatuor Ébène. Ses derniers enregitrements incluent l’album « Intuition » avec Gautier Capuçon (2018, erato), et les oeuvres pour violoncelle de Rachmaninov et Miazovsky avec Bruno Philippe (2019,Harmonia Mundi).

INTUITION 2 – Concert violoncelle et piano

Scène 55, 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins



2021-06-09