le dimanche 5 septembre à 18:30

Véritable ambassadeur du violoncelle, Gautier Capuçon est reconnu pour sa musicalité expressive, sa virtuosité exubérante et la sonorité profonde de son violoncelle Matteo Goffriller de 1701. Il dirige également la Classe d’Excellence de Violoncelle de la Fondation Louis Vuitton. Né en 1981 à Chambéry, il commence le violoncelle à cinq ans. Il étudie ensuite à Paris avec Philippe Muller puis à Vienne avec Heinrich Schiff, reçoit plusieurs premiers prix de concours internationaux, dont celui du concours André-Navarra à Toulouse. Brillant et atypique, Frank Braley n’a pas suivi le cursus qui s’impose d’habitude aux artistes de sa trempe. Ce n’est qu’après avoir hésité entre sciences et musique que ce jeune homme abandonne l’université pour rejoindre le cercle des élus au conservatoire de Paris, dont il sort surdiplômé avant de remporter en 1991 le premier prix du concours Reine Elisabeth de Belgique. Frank Braley joue par plaisir, que ce soit pour le grand frisson des récitals ou pour la joie partagée de la musique, notamment avec les frères Capuçon. **Au programme :** Claude Debussy – Sonate pour violoncelle et piano Ludwig van Beethoven – Sonate pour violoncelle et piano n°3 op. 69 Robert Schumann – 3 Fantasiestücke op.73 Gabriel Fauré – Elégie & Après un rêve Camille Saint-Saëns – Le Cygne, extr. du Carnaval des animaux Antonín Dvořák – Silent Woods Niccolò Paganini – Variations

TARIF A / Plein tarif : 25 € (demandeur d’emploi / RSA / PMR / Invalide de guerre / gpe de 12 personnes) / Tarif réduit : 12 € / Tarif jeune : 6 € (moins de 25/étudiant) // 3 Concerts à 1 personne : 57 € ) / 2 concerts à 2 personnes : 76 €

2021-09-05T18:30:00 2021-09-05T20:00:00

