GAUTHIER TOUX TRIO THE BIGGEST STEPS MOULIN A JAZZ. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 21:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 13.75 à 13.75 euros. Gratuit pour les moins de 10 an(s) Gauthier Toux était, il y a peu, un jeune artiste prometteur, remportant de nombreux prix. Il frappe aujourd'hui à la porte de la cour des grands, rejoignant sans agitation ceux avec lesquels il faudra désormais compter. Avec son power trio acoustique composé du contrebassiste Simon Tailleu et du batteur Maxence Sibille, le pianiste continue de trouver sa force dans un son collectif et un souffle épique, dont l'écoute est un véritable voyage, une musique dont nul n'a besoin de connaître les codes pour qu'elle nous emmène loin. Ses compositions sont des suites labyrinthiques dans lesquelles l'auditeur aime à se perdre, trompe-l'œil rythmiques, masses sonores orchestrales, intrigantes cellules mélodiques… Poursuivant sa mission d'accompagnement d'artistes, Charlie Jazz accueille le trio en résidence, avant un concert au Moulin à Jazz autour de leur dernier opus, The Biggest Steps.

Lieu MOULIN A JAZZ Adresse Domaine de Fontblanche Ville VITROLLES Tarif 13.75-13.75

