GAUTHIER TOUX TRIO CORDO – AUDITORIUM, 10 mars 2023, ROMANS SUR ISERE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30. Tarif : 15.8 à 15.8 euros. Nouvelle édition du festival Jazz sur Grill ! qui a cette année pour thème, les rituels. Gauthier Toux Trio ASSOCIÉ À LA NOUVELLE GARDE DU JAZZ FRANÇAIS, GAUTHIER TOUX S'AFFRANCHIT DES FORMES CLASSIQUES. + LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE sous la direction de Patrice Foudon, présenteront un répertoire original.

