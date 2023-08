Journées européennes du patrimoine à Gauriac Gauriac, 16 septembre 2023, Gauriac.

Gauriac,Gironde

Programme:

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre:

– Oganisée par la mairie de Gauriac: Visitez l’église Saint Pierre et admirez des peintures de 1887 de René-Louis Gustave Vincent. Le samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h. Entrée libre et gratuite.

-Organisée par l’association « Le site militaire du Mugron », des visites guidées du site sont organisées le samedi 16 septembre de 14h à 19h et le dimanche 17 septembre de 14h à 17h.

Le rassemblement pour le départ de la visite s’effectuera à Roque de Thau.

Les groupes de visites de 10 à 15 personnes maximum et des chaussures de marches et lampes individuelles sont à prévoir pour la visite. Réservations obligatoire auprès de la mairie..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Program:

Saturday, September 16 and Sunday, September 17:

– Organized by the Mairie de Gauriac: Visit the church of Saint Pierre and admire paintings from 1887 by René-Louis Gustave Vincent. Saturday 16th and Sunday 17th September, 9am to 6pm. Free admission.

Saturday, September 16 and Sunday, September 17:

-Organized by the association « Le site militaire du Mugron », guided tours of the site will take place on Saturday September 16 from 2pm to 7pm and on Sunday September 17 from 2pm to 5pm.

Tours will depart from Roque de Thau.

Groups are limited to a maximum of 10 to 15 people. Please bring your own walking shoes and lamps. Reservations required at the town hall.

El programa:

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre:

– Organizado por el Ayuntamiento de Gauriac: Visite la iglesia de Saint Pierre y admire las pinturas de 1887 de René-Louis Gustave Vincent. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre de 9:00 a 18:00 h. Entrada gratuita.

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre:

-Organizadas por la asociación « Le site militaire du Mugron », las visitas guiadas del sitio tendrán lugar el sábado 16 de septiembre de 14:00 a 19:00 y el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 17:00 horas.

Las visitas comenzarán en el Roque de Thau.

Los grupos están limitados a un máximo de 10 a 15 personas, por lo que se ruega llevar calzado de senderismo y lámparas. Las reservas deben hacerse en el ayuntamiento.

Programm:

Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. September

– Organisiert von der Gemeinde Gauriac: Besuchen Sie die Kirche Saint Pierre und bewundern Sie die Gemälde von René-Louis Gustave Vincent aus dem Jahr 1887. Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, von 9 bis 18 Uhr. Freier Eintritt.

Samstag, 16. und Sonntag, 17. September:

-Organisiert von der Vereinigung « Le site militaire du Mugron » finden am Samstag, den 16. September von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, den 17. September von 14 bis 17 Uhr geführte Besichtigungen der Anlage statt.

Die Sammlung für den Start der Besichtigung findet in Roque de Thau statt.

Die Gruppengröße für die Besichtigung beträgt maximal 10 bis 15 Personen. Für die Besichtigung sind Wanderschuhe und individuelle Lampen mitzubringen. Reservierungen sind bei der Stadtverwaltung erforderlich.

