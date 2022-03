GAUME en concert LaCoustiK, 4 mars 2022, Bédée.

GAUME en concert

LaCoustiK, le vendredi 4 mars à 20:30

GAUME est un sale gosse… De ceux à qui l’on s’attache. Mi-badboy, mi-ange, GAUME à la naïveté de l’enfance et la lucidité d’un homme qui a battu le pavé. Il n’en fait qu’à sa tête mais sa tête est bien faite. Elle irrigue son talent. Un talent d’écriture, avec des titres qui sonnent comme des standards, pépites de rock et de folk entre confidences chuchotées et étendards brandis. C’est mature, sensible et puissant.

12€ / 10€; tarif réduit pour les mineurs, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux; gratuit pour les moins de 12 ans.

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine



