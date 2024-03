Gaulín Traditional Singers’ Club : Edel Meade Centre Culturel Irlandais Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

7 euros.

Auteure-compositrice-interprète au timbre aussi cristallin qu’envoûtant, Edel Meade s’est fait remarquer avec son audacieux deuxième opus, Brigids and Patricias, qui oscille entre musique traditionnelle, folk et jazz. Egalement professeure de chant depuis plus de quinze ans, elle anime régulièrement des cours et ateliers, à Trinity College, au sein des universités de Limerick et Maynooth ou encore aux Etats-Unis. Edel sera l’invitée de notre Gaulín Traditional Singers’ Club, espace privilégié pour tous ceux qui souhaitent chanter ou simplement écouter des mélodies traditionnelles. Elle y entonnera avec nous quelques airs a cappella.

La veille, le lundi 22 avril, Edel proposera une master class de chant traditionnel.

Centre Culturel Irlandais 5, rue des irlandais 75005

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/edel-meade https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/edel-meade

Aoife Long