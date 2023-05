Convention de Tatouage Salle Polyvalente, 10 juin 2023, Gaujac.

Convention de Tatouage – 40 exposants seront sur place et présentation par le renommé David Esslinger (ou tattoo Elsass Zombie)..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 22:00:00. EUR.

Salle Polyvalente

Gaujac 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Tattoo Convention – 40 exhibitors will be on site and presentation by the renowned David Esslinger (or tattoo Elsass Zombie).

Convención del tatuaje: 40 expositores y presentación a cargo del célebre David Esslinger (o Tattoo Elsass Zombie).

Tattoo-Konvention – 40 Aussteller sind vor Ort und werden von dem renommierten David Esslinger (oder tattoo Elsass Zombie) vorgestellt.

