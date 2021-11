Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Gauguin : l’empreinte du petit séminaire d’Orléans La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Gauguin : l’empreinte du petit séminaire d’Orléans La Médiathèque, 11 décembre 2021, Orléans. Gauguin : l’empreinte du petit séminaire d’Orléans

La Médiathèque, le samedi 11 décembre à 15:00

Contribuant lui-même à répandre à son sujet l’image d’un libertin impénitent, Gauguin fut aussi, à sa manière, un mystique. Pourfendeur des dogmes de l’Eglise romaine, il n’en a pas moins été profondément marqué par la formation catholique qu’il a reçue au petit séminaire d’Orléans, entre 1859 et 1862. Celle-ci a constitué chez lui une source d’inspiration majeure et le socle d’une réflexion spirituelle permanente, ainsi que l’attestent ses tableaux et ses écrits. Par Christian Jamet à l’occasion de la sortie de son livre _Gauguin – Les chemins de la spiritualité_ aux éditions Cohen & Cohen. _Avec la participation de la Librairie Les Temps Modernes_ _En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié._ _Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre_ [_site_](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil)_._ Conférence-signature La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans