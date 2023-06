Château de Gaudou Gaudou Vire-sur-Lot, 12 juin 2023, Vire-sur-Lot.

Vire-sur-Lot,Lot

Surplombant la vallée de Vire sur Lot, le Château de Gaudou offre une vue imprenable sur les vignes de Puy L’Evêque. C’est dans ce lieu de plus de 300 ans d’histoire et de magie que la famille Durou et son équipe se feront un plaisir de partager avec vous leur passion. Visite des chais de vinification et de barriques, balade dans les vignes, dégustation de vin rouge, rosé, blanc et de mousseux, le Château de Gaudou vous ouvre ses portes pour un moment de partage et de découverte.

Nous vous accueillons toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le Samedi sur rendez-vous..

Vendredi à 14:00:00 ; fin : . 5 EUR.

Gaudou

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



We invite you to explore Château de Gaudou. By walking along, we hope that you will help us to create our story, our wines and our passion.

The castle has solid and beige walls with large windows and dovecotes, according to local practice in Quercy land. The castle surround a hill between a forest and vines who compete for the ochre clay soil.

An innovativing wine, that keeps the flavours of a rich history, thanks to an unique terroir and the expertise of the Durou family. They have been producing this wine for many genarations. This vineyard is certified to use sustainable methods. We make sure that our soil will be durable.

Con vistas al valle de Vire sur Lot, el Castillo de Gaudou ofrece unas vistas impresionantes de los viñedos de Puy L’Evêque. La familia Durou y su equipo estarán encantados de compartir con ustedes su pasión en este lugar con más de 300 años de historia y magia. Visita de las bodegas y barricas, paseo por los viñedos, degustación de vino tinto, rosado, blanco y espumoso, el Castillo de Gaudou abre sus puertas para compartir con usted un momento de comunión y descubrimiento. Le acogemos todo el año de lunes a viernes de 9h a 12h y de 14h a 18h, así como el sábado con cita previa.

Hoch über dem Tal von Vire sur Lot gelegen, bietet das Château de Gaudou einen atemberaubenden Blick auf die Weinberge von Puy L’Evêque. An diesem Ort mit über 300 Jahren Geschichte und Magie freuen sich die Familie Durou und ihr Team darauf, ihre Leidenschaft mit Ihnen zu teilen. Besichtigung der Wein- und Barriquekeller, Spaziergang durch die Weinberge, Verkostung von Rot-, Rosé- und Weißwein sowie Sekt – das Château de Gaudou öffnet Ihnen seine Türen für einen Moment des Teilens und Entdeckens.

Wir empfangen Sie das ganze Jahr über von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, sowie samstags nach Vereinbarung.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT CVL Vignoble