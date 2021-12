Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Gaudí à Barcelone Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La personnalité hors du commun d’Antoni Gaudí se révèle dans ses réalisations insolites inspirées de l’art musulman et du gothique pour s’épanouir dans un style éclectique et très personnel. Innovateur, créateur d’un univers onirique, fantastique, il est l’auteur d’œuvres puissamment imaginatives et non conformistes. Pour en savoir plus : [page Wikipédia](https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD) Par Christiane Canselier

Gratuit, sur inscription. Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les + 12 ans

