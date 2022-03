12ème Grande Fête du Printemps Rue Gabriel Péri GAUCHY (Aisne) Gauchy Catégories d’évènement: Aisne

12ème Grande Fête du Printemps Rue Gabriel Péri GAUCHY (Aisne), 8 mai 2022 09:00, Gauchy. Dimanche 8 mai, 09h00 Sur place Entrée libre 0323087272, fêtesetceremonies@ville-gauchy.fr Fleurs, artisanat, produits du terroir La Ville de Gauchy organise pour la 12ème fois, en association avec le Comité des Fêtes et les Amis de la Maison de la Culture et des Loisirs, la Grande Fête du Printemps réunissant horticulteurs, producteurs et artisans.

Cette fête se déroulera à l’intérieur et sur le parking de la MCL de 9 h à 18 h. De nombreuses animations gratuites sont prévues tout au long de la journée : – Le Multi Colors Orchestra, fanfare de rue

– Jeux forains d’Autrefois : balançoire pour enfants, quilles Trapues, Remonte-Balle, jeu d’adresse du sabot, jeu de la « meule », jeu du tonneau, jeux du billons, défi de l’équilibre, etc…

– Fabrication de jus de pomme : broyage à la manivelle, pressage à bras, préparation à l’ancienne du jus de pomme offert au public

– Confection de jardinières, conseils de jardinage et jeux par l’Association des Jardins Familiaux Restauration et buvette sur place

Renseignements en Mairie au 03 23 08 72 72
dimanche 8 mai – 09h00 à 18h00

Heure : 09:00 - 18:00
Lieu Rue Gabriel Péri GAUCHY (Aisne)
Adresse Rue Gabriel Péri à GAUCHY 02430
Ville Gauchy

