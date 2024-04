Gauchoux Open International Horseback Archery Competition Domaine de Gauchoux Peyrat-de-Bellac, jeudi 22 août 2024.

Gauchoux Open International Horseback Archery Competition Domaine de Gauchoux Peyrat-de-Bellac Haute-Vienne

Cette compétition, reconnue comme une référence mondiale, rassemble les meilleurs compétiteurs mondiaux de plus de 15 pays, ainsi que nos jeunes espoirs locaux, en qualification champion d’Europe et du monde.

Le Gauchoux Open n’est pas juste un tournoi, c’est un témoignage de la capacité du sport à unir les gens, à transcender les frontières, et à célébrer l’humanité. Rejoignez-nous pour cette 10ème édition et soyez témoin de la magie qui opère lorsque le sport rencontre la simplicité et la beauté de la vie rurale.

Jeudi 22/08: TOWER TRACK et RAID TRACK (9h30 17h30)

Vendredi 22/08: HUNT TRACK (11h00-15h00) /TOWER TRACK et TURKISH TABLA (9h30 16h00)

Samedi 24/08: RAID TRACK et HUNT TRACK (9h30 16h30) 0 0 EUR.

Début : 2024-08-22 09:30:00

fin : 2024-08-24 17:30:00

Domaine de Gauchoux C18

Peyrat-de-Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine hautgaloplimousin@gmail.com

L’événement Gauchoux Open International Horseback Archery Competition Peyrat-de-Bellac a été mis à jour le 2024-04-09 par SPL Terres de Limousin