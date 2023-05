Les quatre heures de Barfleur 10 Chemin de la Massé Catégories d’évènement: Gatteville-le-Phare

Les quatre heures de Barfleur 10 Chemin de la Massé, 12 août 2023, Gatteville-le-Phare. Une régate destinée aux marins expérimentés et amateurs.

Inscriptions auprès de Centre Nautique Est Cotentin..

10 Chemin de la Massé

A regatta for experienced and amateur sailors.

Registration with Centre Nautique Est Cotentin. Una regata para navegantes experimentados y aficionados.

Inscripción en el Centre Nautique Est Cotentin. Eine Regatta für erfahrene Segler und Amateure.

Anmeldungen beim Centre Nautique Est Cotentin. Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche

