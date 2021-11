GATSBY LE MAGNIFIQUE Théâtre du Châtelet, 16 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 16 au 20 février 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h15

et dimanche de 15h à 16h15

Créé en 2018 au Festival d’Avignon dans le cadre des productions en public de France Culture, Gatsby le magnifique est une adaptation du chef d’œuvre de Francis Scott Fitzgerald publié en 1925, au carrefour du jazz, de la musique classique, de la pop et du hip hop, mise en musique par Issam Krimi et interprété par Sofiane Zermani.

GATSBY, UNE INTRIGUE MAGNIFIQUE

Pendant l’été 1922, le narrateur, Nick Carraway, jeune homme originaire du Middle West, parti pour New York afin de travailler dans la finance, s’installe à West Wegg, zone résidentielle huppée de Long Island. De sa toute petite maison située entre deux immenses villas, la vue est imprenable sur East Egg, le versant le plus chic de la baie, où habitent sa cousine Daisy et son mari, Tom Buchanan, que Nick a connu à l’université. Invité chez eux, Nick comprend que le couple n’est pas heureux et que Tom a une maîtresse, Myrtle, qu’il ne tarde pas à présenter à Nick. Celui-ci est aussi bientôt convié chez son voisin, Jay Gatsby, qui possède la villa la plus luxueuse à côté de chez lui, et organise des fêtes extravagantes où les invités se pressent en foule. Gatsby est un jeune millionnaire, bien qu’il n’ait pas hérité d’une immense fortune comme Tom Buchanan qui, comme tous ceux qui sont nés riches, le méprise et glosesur son passé trouble. Au milieu de cette débauche de luxe, d’alcool et d’argent, Gatsby reste souvent en retrait. Car il ne cherche à éblouir qu’une seule personne : Daisy Buchanan, qu’il a rencontrée cinq ans plus tôt, avant d’être mobilisé pour la Grande Guerre et qu’il aime éperdument… Sous la magnificence de Gatsby, transparaît peu à peu une vérité plus profonde, celle d’un adolescent pauvre et d’un amant trahi qui ressemble à Fitzgerald lui-même.

D’après “Gatsby le magnifique” de Francis Scott Fitzgerald

Mise en scène Alexandre Plank

Musique originale et direction musicale Issam Krimi

Adaptation Pauline Thimonnier

Traduction de Jacques Tournier, publiée aux éditions Grasset

Avec Sofiane Zermani, Pascal Rénéric

Musique Le Quatuor Mona

Trompette et effets Shems Bendali

Piano, claviers et laptop Issam Krimi

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

THEATRE DU CHATELET https://www.chatelet.com/

