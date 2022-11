Faites vos premiers pas en généalogie ! Gâtinais Généalogique Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Faites vos premiers pas en généalogie ! Gâtinais Généalogique, 10 décembre 2022, Montargis. Faites vos premiers pas en généalogie ! Samedi 10 décembre, 08h00 Gâtinais Généalogique Le Gâtinais Généalogique vous propose un atelier d’initiation à la généalogie ! Gâtinais Généalogique Montargis Montargis Le Gâtinais Généalogique vous propose un atelier d’initiation à la généalogie de 9h à 12h et un atelier d’aide aux recherches de 13h30 à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T08:00:00+01:00

2022-12-10T16:00:00+01:00 ©Gâtinais Généalogie

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Gâtinais Généalogique Adresse Montargis Ville Montargis lieuville Gâtinais Généalogique Montargis

Gâtinais Généalogique Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Faites vos premiers pas en généalogie ! Gâtinais Généalogique 2022-12-10 was last modified: by Faites vos premiers pas en généalogie ! Gâtinais Généalogique Gâtinais Généalogique 10 décembre 2022 Gâtinais Généalogique Montargis Montargis

Montargis