2ème course d’autostop en Gâtinais organisée par le PETR Lontargois dans le cadre de la fête “Mon village, ma planète”. Venez relever le défi par équipe de 2 en autostop. Une course en binôme pour vous initier de manière ludique à la pratique de l’autostop ! Utiliser au maximum les arrêts “Rezo Pouce”. La course de déroule dans un périmètre de 30km autour de Châtillon-Coligny, de nombreux lots à gagner. Dans le respect des gestes barrières en vigueur (port du masque obligatoire, véhicule aéré, 2 passagers maximum par rangée de siège. Gâtinais Express Châtillon-Coligny Chatillon-coligny Chatillon-coligny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T17:00:00

