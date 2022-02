GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE Forbach, 30 mars 2022, Forbach. GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE Forbach

2022-03-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-30

Forbach Moselle Nous offrons ce jour à toutes les personnes nées au mois de mars un gâteau d’anniversaire à déguster sur place dès 14h30. Boissons à votre charge. Dans la limite des places disponibles. Inscriptions avant le 21/03/22 auprès de Chantal. Renseignements et inscriptions au 03.87.85.33.58 ou contact@barrabino.fr contact@barrabino.fr +33 3 87 85 33 58 http://www.barrabino.fr/ OT FORBACH

Forbach

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Ville Forbach lieuville Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE Forbach 2022-03-30 was last modified: by GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE Forbach Forbach 30 mars 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle