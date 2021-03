Le Triadou Parc de la plaine LE TRIADOU GASY JAZZ PROJECT & LALATIANA au Triadou (34) Festival Jazz En Pic Saint-Loup Parc de la plaine Le Triadou Catégorie d’évènement: LE TRIADOU

GASY JAZZ PROJECT & LALATIANA au Triadou (34) Festival Jazz En Pic Saint-Loup Parc de la plaine, 12 juin 2021-12 juin 2021, Le Triadou. GASY JAZZ PROJECT & LALATIANA au Triadou (34) Festival Jazz En Pic Saint-Loup

Parc de la plaine, le samedi 12 juin à 21:00

**GASY JAZZ PROJECT** Samedi 12 juin à 21h, Parc de la Plaine, Le Triadou. « **Gasy Jazz Project** », c’est la rencontre entre le Jazz et la musique malgache (gasy), deux mondes dans lesquels évolue la contrebassiste franco-malgache **Gabrielle Randrian Koehlhoeffer**. Elle nous propose un répertoire de compositions personnelles où se mêlent mélodies traditionnelles, rythmes ternaires, harmonies du jazz et improvisation. Après deux albums en trio, elle nous présente aujourd’hui la suite de son projet, cette fois en quartet avec **Lalatiana**, une des plus grandes voix de l’île de Madagascar.

Soutenue dans le cadre des résidences **Occijazz** en 2020, nous la retrouvons pour ce nouveau voyage musical ! **Gabrielle Randrian Koehlhoeffer** : contrebasse, composition

**Daniel Moreau** : piano

**Fabrice Thompson** : batterie

**Lalatiana** : chant – * Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net –

Tarif unique par soirée : 28 euros gratuit pour les moins de 16 ans Pass 2 soirs : 40 euros

« Gasy Jazz Project », c’est la rencontre entre le Jazz et la musique malgache (gasy), cette fois en quartet avec Lalatiana, une des plus grandes voix de l’île de Madagascar Parc de la plaine Le Triadou. Le Triadou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T21:00:00 2021-06-12T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: LE TRIADOU Autres Lieu Parc de la plaine Adresse Le Triadou. Ville Le Triadou