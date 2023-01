Gastronomie : Salon Bagnoles Gourmand Bagnoles de l’Orne Normandie, 18 février 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie .

Gastronomie : Salon Bagnoles Gourmand

Allée Aloïs Monnet Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Communs du château Allée Aloïs Monnet

2023-02-18 10:00:00 – 2023-02-19 19:00:00

Communs du château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie

Orne

Organisé par le Rotary Club de Bagnoles de l’Orne et du Pays d’Andaine

Salon culinaire à but caritatif avec des démonstrations de cuisine, ateliers chocolat, atelier floral (au profit de la Ligue contre le Cancer de l’Orne).

Bagnoles Gourmand met en avant les produits locaux et la gastronomie de la Normandie mais aussi d’autres régions.

• Programme :

Samedi 18

11h00 : atelier chocolat par la Maison Casati

14h00 : participez à la démonstration florale par l’Atelier de Victor

15h15 : démonstration de recettes surprises par les chefs Arnaud Viel et Lahcen Hafid

16h15 : dédicaces des livres des chefs

Dimanche 19

11h00 : atelier chocolat par la Maison Casati

14h00 : démonstration florale par l’Atelier de Victor, décoration sur une arche

15h15 : démonstration de recettes surprises par Franck Quinton et Gaëtan Crespin

16h15 : dédicaces des livres des chefs

• Participation des chefs étoilés :

– Franck Quinton (Le Manoir du Lys à Bagnoles de l’Orne Normandie)

– Arnaud Viel (La Renaissance à Argentan)

– Gaëtan Crespin (Au Bon accueil à Juvigny Val d’Andaine)

– Lahcen Hafid (chef de cuisine du Ritz Paris et Président des disciples d’Escoffier Maroc

Les chefs qui seront en duo : Arnaud Viel et Lahcen Hafid le samedi et Franck Quinton et Gaëtan Crespin le dimanche.

• Des ateliers, des animations

Vous voulez en savoir plus sur les secrets de la fabrication du chocolat ? La Maison Casati animera des ateliers chocolat pour les enfants et les adultes (bien sûr, les gourmands pourront déguster les produits à la fin de l’atelier).

Et si vous cherchez à éveiller vos sens, rejoignez l’Atelier de Victor pour un atelier où vous pourrez concevoir des décorations avec des fleurs fraîches et colorées. Le dimanche, Victorien réalisera une grande arche florale, qui illuminera l’espace d’exposition.

• Les exposants

Goûtez aux délicieux produits d’une cinquantaine d’exposants sélectionnés avec soin. Des producteurs, artisans et créateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs merveilles. La dégustation sera au rendez-vous avec des producteurs de bière, cidre, poiré, calvados, vin, champagne, tripes, charcuterie, volaille, escargots, St Jacques, fromage, épices, miel, biscuit, macarons, chocolats, décors de la table… et pour vous surprendre, de nouveaux exposants seront présents avec leur cuir naturel, bijoux naturels, céramique, confiture, thé…

• Une bonne action

Depuis 1956, le Rotary Club de Bagnoles de l’Orne et du Pays d’Andaine intervient, au niveau national, dans des domaines variés tels que la santé, l’éducation, l’aide aux familles en difficulté et œuvre aussi au niveau international en faveur de la paix et pour l’éradication de la polio. Chaque année des actions sont entreprises pour financer différents projets. Pour la troisième année, les bénéfices du Salon Bagnoles Gourmand serviront à aider le Comité de l’Orne de la Ligue contre le Cancer dans ses actions en faveur des malades et de leurs familles.

Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie

