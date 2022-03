Gastronomie : Menu à quatre mains et quatre étoiles Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Gastronomie : Menu à quatre mains et quatre étoiles Reims, 30 mars 2022, Reims.

2022-03-30

Reims Marne Philippe Mille invite le Chef doublement étoilé Arnaud Bignon, installé au “Spondi” à Athènes, pour un voyage culinaire d’exception au restaurant Le Parc. Au programme : un menu unique construit à 4 mains par ces deux Chefs originaires de la Sarthe, ainsi que des accords mets & champagnes tout en finesse, choisis par la Maison Henri Giraud et notre Chef Sommelier, Martin Jean. Réservation obligatoire par email. evenements@lescrayeres.com https://lescrayeres.com/fr/news.html Domaine Les Crayères 64 Boulevard Henry Vasnier Reims

