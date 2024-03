Gastronomie et flânerie : visualités et matérialités alimentaires dans la ville moderne 2/2 Salon Roseraie 2 Lyon, mardi 25 juin 2024.

Gastronomie et flânerie : visualités et matérialités alimentaires dans la ville moderne 2/2 Frédérique DESBUISSONS, Richard WRIGLEY Mardi 25 juin, 16h00 Salon Roseraie 2

Début : 2024-06-25T16:00:00+02:00 – 2024-06-25T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-25T16:00:00+02:00 – 2024-06-25T17:30:00+02:00

Cette session se propose d’étudier le rôle, les formes et les enjeux des manifestations de l’alimentation dans villes modernes, entre le XVIIIe et le XXe siècle. Elle mettra l’accent sur les différentes dimensions de l’expérience esthétique des flâneurs et flâneuses dans une période marquée par l’essort de la culture du « bien-manger », en particulier dans la dimension publique de l’alimentation. La ville, ses marchés et ses commerces de bouche ont constitué les espaces privilégiés de l’appréhension et de l’appropriation d’une forme de consommation prise entre luxe et nécessité, dont la multiplicité et l’exotisme ont été croissants depuis la fin de l’ancien l’Ancien. Nous proposons de l’envisager sous l’angle de la culture matérielle, de l’art et de la visualité. Les dynamiques corporelles propres à la flânerie invitent à prendre en compte à la fois les dispositifs et les scénographies de l’expérience du bon et du beau (enseignes, publicités, affichages, vitrines, etc.), les aménagements architecturaux et urbains qui les articulent (rues, passages, échoppes, restaurants, cafés, épiceries…), les usages et les représentations qui les animent, ou encore les ambiguïtés de la nourriture, à la fois marchandise et spectacle telle qu’elles s’incarnent dans l’expérience des flâneurs et flâneuses, dont les itinéraires suivent les denrées à l’étalage, mais aussi invariablement l’entrée dans les restaurants et la « dématérialisation » de l’alimentation, ou rendent perceptibles, par l’analyse du spectacle de la nourriture, les hiérarchies de la consommation et leur distribution topographique.

Le thème Matière Matérialité du CIHA 2024 nous semble idéal pour contribuer à une histoire de la gastronomie qui ne soit pas réduite à la mise en mots ou en règles induite par son étymologie (gastro-nomie). En mettant en évidence la contribution des objets, images et expériences concrètes à la relation qualitative à l’alimentation (bien-manger), l’histoire de l’art est essentielle à la compréhension de la culture gastronomique des grandes villes occidentales. Or si les spécialistes de l’art de l’époque moderne ont volontiers abordé les relations de l’art et de l’alimentation, et que l’Exposition universelle de 2015 sur le thème « Nourrir la planète » a donné l’occasion d’un vaste panorama (Arts & Foods. Rituali dal 1851, cat. exp. Milan, 2015), beaucoup reste à faire sur l’articulation de la flânerie aux représentations gastronomiques durant la période contemporaine.

Salon Roseraie 2 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes