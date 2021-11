Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800, Freyming-Merlebach GASTRONOMIE AUTOUR DU WARNDT (ANNULE) Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: 57800

Freyming-Merlebach 57800 Organisé par l’OMCE et la municipalité de Freyming-Merlebach. Retrouvez les fidèles exposants tels les Champagnes COPIN, les escargots de la Ferme DINTINGER, les produits de la ferme Nonnemacher entre autres. Ces différents producteurs proposeront leurs produits du terroir à la dégustation pour le plaisir des petits et des grands. Restauration gastronomique (11h30 à 15h) et salon de thé non stop sur les 2 jours. Sans réservation. Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 19h. Entrée libre.

Les places étant limitées il est indispensable de réserver les repas à partir du 2/11 auprès de Laetitia 06 06 77 26 42 du lundi au vendredi de 8h à 12h. sallevouters@orange.fr +33 6 06 77 26 42 Salle Vouters Rue Houillère Freyming-Merlebach

