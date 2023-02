Gaston,Le Lutin Grognon(Trop Mignon)! THEATRE A L’OUEST – AURAY, 4 décembre 2023, AURAY.

Gaston,Le Lutin Grognon(Trop Mignon)! THEATRE A L’OUEST – AURAY. Un spectacle à la date du 2023-12-04 à 14:30 (2023-12-04 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Ta lettre au Père-Noël est prête à être envoyée ? Formidable ! Apporte-la et Gaston, le lutin facteur va s’en occuper, c’est son métier adoré !Gaston est un rockeur au grand cœur qui aime chanter, danser à fond et qui, par-dessus tout, aime être G-R-O-G-N-O-N ! Alors que sa tournée de Noël est bientôt terminée, une lettre bien mystérieuse fait son apparition. Pas de nom ni d’adresse sur l’enveloppe. À qui peut-elle bien être destinée ? Grâce à l’aide des enfants et des personnages féériques et complètement déglingos qu’il va rencontrer, Gaston réussira-t-il à démêler cette enquête pleine de magie? Parviendra-t-il à distribuer ce courrier mystérieux avant qu’il ne soit trop tard ? Et Gaston, le lutin grognon, admettra-t-il qu’être mignon aussi, ça a du bon ? En piste le roi des adorables bougon, cette enquête a besoin d’un champion !

THEATRE A L’OUEST – AURAY AURAY 8 RUE LEVENANT Morbihan

