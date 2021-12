Gaston Paris, La photographie en spectacle Centre Pompidou, 19 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 19 janvier 2022 au lundi 18 avril 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 21h00

payant

Photographe talentueux, reporter assidu et fréquemment publié, notamment dans le magazine VU, Gaston Paris (1905-1964) demeure encore largement méconnu. Technicien virtuose et observateur ingénieux, il sert, aux côtés de ses pairs, l’appétit visuel des années 1930.

L’exposition « Gaston Paris, reporter. La photographie en spectacle » invite à redécouvrir l’importance de ce photographe, indéniablement influencé par le surréalisme et le « fantastique social » de son époque. L’exposition est aussi une réflexion sur les différents supports de la photographie : elle présente une cinquantaine de tirages d’époque, vingt-cinq planches thématiques illustrées par des tirages contact, une cinquantaine de reproductions de magazines, plus de cent tirages tardifs réalisés dans les années 1960 et 1970 et la projection d’une centaine de négatifs numérisés.

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou Paris 75004

Contact : https://www.centrepompidou.fr/fr/

