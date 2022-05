Gastes en fête Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Landes

Gastes en fête Gastes, 25 mai 2022, Gastes.

2022-05-25 – 2022-06-01

Gastes Landes Gastes Au programme : Mercredi 25:

19h :Ouverture bodega

21h : Soirée Cabaret – repas spectacle Jeudi 26 :

12h : Journée pour tous repas animé par Jacky Dumartin

14h: Ball-trap

15h : Berry skate Contest

21h : Concours de Belote Vendredi 27:

19h : ouverture bodega (apéritif offert par la Mairie)

21h : Moules frites et grillades Samedi 28 :

9h : Tripes

14h30 : concours de pétanque

17h: défilé des majorettes

20h : Soirée “moules frites, grillades” et sono fire night

20h30 à 22h : Soirée mousse enfants

23h : Soirée mousse adultes

22h30 : feu d’artifice Dimanche 1 Juin :

Site du lac Avenue du Lac Gastes

dernière mise à jour : 2022-04-22

