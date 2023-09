Le P’tit Festival 3ème Edition Gastary Meyrals, 30 septembre 2023, Meyrals.

Meyrals,Dordogne

Programme

Matin : Spectacle et fabrication de pain – Balade conté.

Après-midi ; Atelier pour les enfants

14 h : Mike et Rike » Sinsémilia » Dans ce spectacle musical inclassable et atypique ils vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Gastary

Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program

Morning: Show and bread-making – Storytelling walk.

Afternoon: Children’s workshop

2pm: Mike and Rike « Sinsémilia? In this unclassifiable and atypical musical show, they invite you to immerse yourself in their often funny and sometimes moving memories

Programa

Mañana: Espectáculo y panadería – Paseo de los cuentos.

Tarde: Taller infantil

14.00 h: Mike y Rike « ¿Sinsémilia? En este espectáculo musical inclasificable y atípico, te invitan a sumergirte con ellos en recuerdos a menudo divertidos y a veces conmovedores

Programm

Vormittag: Schauspiel und Brotherstellung – Märchenhafter Spaziergang.

Nachmittag: Workshop für Kinder

14:00 Uhr: Mike und Rike « Sinsémilia? In diesem unklassifizierbaren und atypischen musikalischen Spektakel laden sie Sie ein, mit ihnen in oft lustige und manchmal rührende Erinnerungen einzutauchen

