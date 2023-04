Haras de Gassin: International polo club Saint Tropez Engel &Vôlkers 1999, route du Bourrian, 16 juillet 2023, Gassin.

De mai à septembre les Haras de Gassin accueillent les tournois de polo du Club St-Tropez.

Les portes sont ouvertes gratuitement au public souhaitant vivre une expérience unique les dimanches de finale à 17h.

2023-07-16 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-16 21:00:00. .

1999, route du Bourrian Polo Club – Haras de Gassin

Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



From May to September, the Haras de Gassin hosts the polo tournaments of the Polo Club St-Tropez.

The doors are open to the public wishing to live a unique experience on Sundays of finals at 5 pm.

De mayo a septiembre, el Haras de Gassin acoge los torneos de polo del St-Tropez Club.

Las puertas se abren gratuitamente al público que desee disfrutar de una experiencia única los domingos desde las finales hasta las 17 h

Von Mai bis September finden in den Haras de Gassin die Poloturniere des Club St-Tropez statt.

Die Tore sind an den Finalsonntagen um 17 Uhr kostenlos für Zuschauer geöffnet, die eine einzigartige Erfahrung machen möchten

Mise à jour le 2023-03-14 par Office de tourisme de Gassin