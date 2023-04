Course de côte 2023 Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin Catégories d’Évènement: Gassin

Var

Course de côte 2023, 10 juin 2023, Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin. Gassin ,Var , Gassin Course de côte 2023 Gassin Var

2023-06-10 – 2023-06-11 Gassin

Var Gassin . La montée historique & course de côte fait son grand retour au village de Gassin !

Au départ de la montée de la route de la Vignus, l’arrivée prévue au cœur du village.

Snacking sur place – parc exposition – concert et buvette. festivites@mairie-gassin.fr Gassin

dernière mise à jour : 2023-03-22 par Office de tourisme de Gassin

Détails Catégories d’Évènement: Gassin, Var Autres Lieu Gassin Adresse Gassin Var Office de tourisme de Gassin Ville Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin Departement Var Tarif Lieu Ville Gassin

Gassin Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gassin office de tourisme de gassin gassin/

Course de côte 2023 2023-06-10 was last modified: by Course de côte 2023 Gassin 10 juin 2023 Gassin Gassin Var Office de tourisme de Gassin Var

Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin Var