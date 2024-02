GASPIDO ANIMATION LUDIQUE Mairie Fremifontaine, jeudi 7 mars 2024.

Jeudi

Animation proposée par l’Office de Tourisme en partenariat avec l’association ETC…Terra.

Venez découvrir le monde de l’eau et de son utilisation à travers un grand jeu de plateau où chaque équipe devra conserver précieusement son eau potable malgré les évènements qui pourront survenir au fil du jeu. Les joueurs devront participer à des quiz, des défis,… en lien avec la consommation de l’eau pour obtenir plus d’eau pour son équipe et remportez la partie !

Place limitée ! Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.Tout public

8 EUR.

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07 16:30:00

Mairie 2 rue des Tilleuls

Fremifontaine 88600 Vosges Grand Est contact@tourisme-bruyeres.com

