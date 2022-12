Délégation Corse en Gaspésie – Lycée maritime de Bastia – Economie bleue Gaspésie Mont-Albert Catégories d’évènement: La Haute-Gaspésie

Délégation Corse en Gaspésie – Lycée maritime de Bastia – Economie bleue Gaspésie, 2 mai 2023, Mont-Albert. Délégation Corse en Gaspésie – Lycée maritime de Bastia – Economie bleue 2 – 14 mai 2023 Gaspésie Des étudiants du BTS Pêche et Gestion de l’Environnement Marin de Bastia se rendront en Gaspésie pour en apprendre davantage sur les nouvelles techniques de pêche et de préservation de l’écosystème. Gaspésie Gaspésie Mont-Albert La Haute-Gaspésie Québec Le BTS Pêche et Gestion de l’Environnement Marin du lycée maritime de Bastia se rendront en Gaspésie afin de rencontrer l’ensemble des acteurs des pêches et de l’économie bleue en Gaspésie.

En effet, l’objectif est d’en apprendre davantage sur les nouvelles techniques de pêche et innovation en construction navales et autres thématiques reliées à leurs domaines d’études.

Des rencontres avec des regroupements de pêcheurs, des constructeurs navals, des instituts de formation et autres sont prévues.

A l’inverse, en 2023 une délégation des étudiants de l’école nationale des pêches de la Gaspésie devrait également se rendre en Corse. Ce projet est porté et construit par le Lycée Maritime de Bastia, l’Agence de Développement Economique de la Corse à travers l’action de sa VIE implantée à Québec et le Créneau d’excellence RSTM Gaspésie les Îles.

