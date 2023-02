Gaspero and friends Les Disquaires Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Gaspero and friends Les Disquaires, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 20h00 à 02h00

. gratuit

Le Crew RYUGU reprend le contrôle des Disquaires le temps d’une soirée pour vous faire voyager dans leur univers musical aux multiples facettes… De la House à l’Italo, en passant par des sonorités Electro 90’s et progressive, préparez vous à l’impact..! Gaspero (RYUGU) Mattyuzalem (RYUGU) Avaal (RYUGU) Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://lesdisquaires.com/

Gaspero and friends

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris Departement Paris

Les Disquaires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Gaspero and friends Les Disquaires 2023-02-18 was last modified: by Gaspero and friends Les Disquaires Les Disquaires 18 février 2023 Les Disquaires Paris Paris

Paris Paris