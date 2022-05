Gaspard Royant, 11 mai 2022, .

Gaspard Royant

2022-05-11 20:30:00 – 2022-05-11

23 EUR 23 Gaspard ROYANT est enfin de retour… du futur ! Il a tout vu : l’avenir de la Soul et celui de l’humanité. Il en a fait un album, son 4ème. Il paraitra au printemps.

C’est enfermé en studio pendant 2 ans qu’il a poussé tous les curseurs à fond pour donner corps, son et âme à sa vision. Résultat : un album luxuriant, supérieur à la somme de toutes ses influences (Blue Eyed Soul, Pop 60s, Soft Rock 70s, Electro 90s et Hip hop 00s) propulsant ainsi la soul au XXIIème siècle.

Gaspard ROYANT est enfin de retour… du futur ! Il a tout vu : l’avenir de la Soul et celui de l’humanité. Il en a fait un album, son 4ème. Il paraitra au printemps.

C’est enfermé en studio pendant 2 ans qu’il a poussé tous les curseurs à fond pour donner corps, son et âme à sa vision.

Gaspard ROYANT est enfin de retour… du futur ! Il a tout vu : l’avenir de la Soul et celui de l’humanité. Il en a fait un album, son 4ème. Il paraitra au printemps.

C’est enfermé en studio pendant 2 ans qu’il a poussé tous les curseurs à fond pour donner corps, son et âme à sa vision. Résultat : un album luxuriant, supérieur à la somme de toutes ses influences (Blue Eyed Soul, Pop 60s, Soft Rock 70s, Electro 90s et Hip hop 00s) propulsant ainsi la soul au XXIIème siècle.

Bateau ivre

dernière mise à jour : 2022-04-07 par