GASPARD MOGLIA QUINTET Le Baiser Salé Paris, mercredi 8 mai 2024.

Le mercredi 08 mai 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif web : 22 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

les frères Moglia, étudiants au CNSM et époustoufflants de maturité, de présence, et surtout avec un son déjà rec

Double surprise au dernier concert des Prophètes, le septet d’Etienne Mbappé au Club : les frères

Moglia, étudiants au CNSM et époustoufflants de maturité, de présence, et surtout avec un son déjà reconnaisable .. et voici que Gaspard nous propose une musique ancrée dans la tradition comme dans la modernité d’un jazz beau et énergique. La musique s’inspire autant de l’énergie trans du quartet de John Coltrane que du lyrisme du jazz new-yorkais avec des personnalités fortes telles que Ambrose Akinmusire ou Melissa Aldana en passant par les mélodies envoûtantes de Radiohead. Un puissant moyen d’exprimer des émotions profondes à travers ses compositions et son instrument et où chaque membre du quintet contribue à cette quête artistique, ajoutant leur sensibilité et leur qualités musicales au sein d’un groupe où prônent l’improvisation, l’énergie et la poésie, créant ainsi une expérience musicale riche et immersive.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/gaspard-moglia-quintet-21h30

GASPARD MOGLIA QUINTET