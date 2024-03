Gaspard Dehaene Théâtre des Arcades de Buc Buc, samedi 16 mars 2024.

Gaspard Dehaene Vivez une expérience exceptionnelle le 16 mars à 20h30 au Théâtre des Arcades de Buc. Un spectacle captivant vous attend, prêt à éveiller vos émotions, vous transportant dans un univers unique ! Samedi 16 mars, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarifs : 7€ / 12€

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-16T21:00:00+01:00

Né en 1987, Gaspard Dehaene a obtenu un Master au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et s’est perfectionné au Mozarteum de Salzbourg.

Lauréat de concours renommés tels que Pro Musicis et Piano Campus, il s’est produit dans des festivals internationaux et a joué en soliste avec des orchestres prestigieux.

Spécialisé dans le répertoire du Lied et de la Mélodie, Gaspard Dehaene a été récompensé par la fondation Orsay-Royaumont, où il a collaboré avec la mezzo-soprano Victoire Bunel. Son troisième enregistrement solo, intitulé « alla Mazur » et dédié à Chopin, a vu le jour en janvier 2022. Actuellement, Gaspard Dehaene occupe le poste d’assistant auprès de Rena Shereshevskaya à l’École Normale Alfred Cortot de Paris.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France