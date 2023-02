GASPARD CLAUS + LEILA BORDREUIL PENICHE EXCELSIOR – ALEXC, 19 mars 2023, ALLONNES.

GASPARD CLAUS + LEILA BORDREUIL PENICHE EXCELSIOR – ALEXC. Un spectacle à la date du 2023-03-19 à 17:00 (2023-03-19 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

GASPAR CLAUS Gaspar Claus est violoncelliste. C’est à dire qu’il joue du violoncelle et que tout ce qu’il touche ou presque, il le touche avec son violoncelle. C’est à dire que tout ce qu’il pèse du monde qui l’entoure, il en compare le poids avec celui de son violoncelle, instrument à étreindre, frotter, pincer mais aussi à porter sur son dos à longueur d’arpentages. LEILA BORDREUIL Leila Bordreuil est une violoncelliste, compositrice et artiste française basée à Brooklyn. Elle explore des styles divers, noise, classique contemporain, free jazz et expérimental, mais ne se rattache à aucun d’entre eux. Sa musique est, selon le New York Times : « une musique régulièrement cinglante, favorisant les atonalités longues et corrosives ».

PENICHE EXCELSIOR – ALEXC ALLONNES RUE DE LA RATERIE Sarthe

