Gaspar Claus – Saison Pannonica Square de la Psalette Nantes

Nantes

Gaspar Claus – Saison Pannonica Square de la Psalette, 20 mai 2022, Nantes. 2022-05-20 Entrée à partir de 19h30

Horaire : 20:00

10 € tarif unique
RÉSERVATION : www.pannonica.com
Entrée à partir de 19h30

Concert. Interprète hors du commun qui entretient des rapports fusionnels avec son violoncelle qu'il frôle, pétrit ou caresse selon ses inspirations musicales, Gaspar Claus est également un infatigable passe-muraille qui n'a de cesse de s'affranchir de toute frontière. Tour à tour méditatif et explosif, Gaspar Claus interprètera son premier album solo, "Tancade". Il faudrait un orchestre de violoncelles pour jouer cette musique, passer de l'ensemble au solo est un véritable défi ! Il s'entoure du producteur Basile 3, nouvelle recrue du label Infine, pour développer un son orchestral à la fois profond et multiple.

Gaspar Claus : Violondcelle, compositions
Basile 3 : Électronique

Création de ce projet par le Pannonica, Murailles Music, L'Hydrophone, Le Florida, l'A.M.I, Studio d'en Haut, Flashback, Paul B, avec le soutien du CNM.

Square de la Psalette
Centre-ville Nantes 44000

